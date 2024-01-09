رقم قياسي تاريخي لعدد المعتمرين في 2023

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، أن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي، موضحاً أنه بلغ 13.55 مليون معتمر.

وقال الربيعة، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، إن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدَّر بـ8 ملايين و550 ألفاً، وفي عام 2023 ارتفع العدد إلى 13 مليوناً و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، منوهاً بأنه أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة، حيث يقدَّر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%.

وأضاف، في تصريحات نقلتها فضائية «الإخبارية» السعودية الرسمية مساء أمس: «النسخة الحالية من المؤتمر تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة»، مشيراً إلى أن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام، مقارنة بـ20 شركة العام الماضي.

وتابع الوزير: «أطلقنا مشروعات تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، عملنا في العام الماضي على تدريب أكثر من 40 ألف عامل في منظومة الحج والعمرة، وهذا العام نعمل على تدريب أكثر من 120 ألف شخص، لخدمة حجاج بينت الله الحرام، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الحجاج، وعملنا على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف».

وأردف: «زرنا 13 دولة، وأقمنا فيها معارض مع شركائنا من القطاع العام والخاص، وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات، وعملنا مع شركائنا على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج لإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة».