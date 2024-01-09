علي مبخوت يستهدف رقماَ قياسياَ جديداً في كأس آسيا

يتطلع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي مبخوت "33 عاماً" إلى تحقيق رقم قياسي جديد مع المنتخب الوطني، خلال مشاركته المقبلة في نهائيات كأس آسيا، والتي تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة 12 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبناً.

ومع تسجيله هدف الفوز لمنتخب الإمارات وقيرغيستان في المباراة الودية التي أقيمت بأبوظبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وصل مبخوت إلى 85 هدفاً مع المنتخب الوطني، متطلعاً إلى تسجيل المزيد في البطولة القارية.

ويشارك المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا بالمجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات هونغ كونغ، وفلسطين، وإيران.

وسجل علي مبخوت حتى الآن 9 أهداف في كأس آسيا، متساوياً مع القطري المعز علي، وبفارق هدف واحد عن الكوري الجنوبي لي دونج جوك، و5 أهداف عن الإيراني علي دائي، أبرز الهدافين.

وكان هدف علي مبخوت بمرمى منتخب البحرين في نسخة 2015 من كأس آسيا، والتي حل فيها منتخب الإمارات ثالثاً، هو الأسرع في تاريخ البطولة، وذلك بعد 14 ثانية فقط، وهي النسخة التي توج فيها بلقب الهداف بعدما سجل 5 أهداف، من بينهم هدفان في مرمى منتخب قطر، وهدف في مرمى كل من اليابان والعراق.

ويحتل علي مبخوت المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع منتخباتهم الوطنية على مستوى العالم، وذلك بعدما وصل إلى 85 هدفاً، خلف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو 128 هدفاً، والإيراني على دائي 109 أهداف، والأرجنتيني ليونيل ميسي 106 أهداف، والهندي سونيل شيتري 93 هدفاً، والماليزي مختار داهيري 89 هدفا.ً

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز