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قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا.. السنغالي ساديو ماني يحتفل بزفافه

1/9/2024 5:27:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل النجم السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف النصر السعودي بزفافه، خلال الساعات الماضية، الذي أقامه بمسقط رأسه ببلدة كور ماسار السنغالية، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وتدعى زوجة مانى عائشة تامبا، وبحسب وسائل إعلامية فإن علاقة ماني وتامبا كانت سرية لعدة سنوات، قبل أن يعلنا زواجهما مؤخراً.

وتنحدر تامبا من خلفية متواضعة، ومن المثير للاهتمام أنها ليست لها وجود على وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من جلسة التصوير التي أقيمت لماني وزوجته قبل انطلاق الحفل.

ويعتبر ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السنغالية، ويستعد اللاعب صاحب الـ 31 عاما لقيادة أسود التيرانجا للدفاع عن لقب
كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق
13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غينيا والكاميرون وجامبيا.

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