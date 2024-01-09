«تاكسي دبي» تطلق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم

أعلنت شركة تاكسي دبي، عن اطلاق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم عبر تطبيقها الذكي "DTC App"، وذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في مجال النقل والمواصلات العامة، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وحرصها على إطلاق المبادرات والخدمات الذكية بهدف المساهمة في دعم توجهات الحكومة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

وتتيح الخدمة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الحركية إمكانية حجز مركبة أجرة عادية بدلاً من مركبات الأجرة المزودة بمعدات الكرسي المتحرك، مع إمكانية الحصول على نفس نسبة الخصم 50% المعتمدة للخدمة المخصصة لأصحاب الهمم، حيث يتيح النظام لحاملي بطاقة سند المخصصة لأصحاب الهمم في إمارة دبي الاستفادة من هذه الخدمة الكترونياً.

خدمات استباقية مبتكرة

وأكد السيد عبد الله إبراهيم المير المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال بالإنابة في شركة تاكسي دبي أن إطلاق هذه الخدمة يعكس سعي الشركة المتواصل نحو تطوير خدماتها وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الذكية والاستباقية، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتحديداً أصحاب الهمم، مؤكداً أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على مواءَمة خدماتها لتُناسب احتياجات أصحاب الهمم ضمن أعلى المعايير العالمية، حرصاً منها على دعمهم وضمان تقديم أفضل خدمات النقل لهم وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم.

سرعة ومرونة

وقال عبد الله إبراهيم المير: إن المركبات المخصصة لأصحاب الهمم التي توفرها شركة تاكسي دبي تلقى طلباً متزايداً، وبالتالي فأن إطلاق هذه الخدمة الرقمية يأتي في إطار التوسع والمرونة في توفير خدمات النقل لأصحاب الهمم وتبسيط الإجراءات عبر أفضل الوسائل الحديثة، حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة لأصحاب الهمم للاستفادة من خدمات مركبات الأجرة العادية المتوفرة على مدار الساعة، وهو ما يعزز من سرعة وسهولة تنقل أصحاب الهمم من مقيمين وزائرين وسياح.

يذكر أن شركة تاكسي دبي توفر عبر تطبيقها الذكي خدمة "تاكسي أصحاب الهمم" والتي تتضمن مركبات حديثة ومزودة بأحدث المعدات لتسهيل عملية ركوب المتعامل والتنقل بسهولة وراحة تامة، وتوفر هذه الخدمة عمليات نقل آمنة ومريحة لأصحاب الهمم على مدار الساعة.







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