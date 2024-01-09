«صندوق خليفة» يغلق فروعه ويتبنى التحول الرقمي لتوسيع نطاق خدماته

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع رسمياً، عن تحويل جميع خدماته إلى منصة مركز خدمات حكومة أبوظبي الرقمية "تم".

ويشكل هذا القرار الاستراتيجي علامة فارقة ضمن جهود الصندوق ومهمته المتمثلة بتطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، ليقود بذلك مسيرة التحول الرقمي، ويتيح لأعضائه الوصول إلى خدماته بسهولة ويسر من أي مكان.

وستطرح جميع الخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى الزيارة، ونتيجة لهذا النهج الرقمي، سيغلق الصندوق جميع فروعه (مراكز الخدمة) في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بينما ستقتصر مهام المقر الرئيسي لصندوق خليفة في إمارة أبوظبي على العمليات التشغيلية الداخلية والإدارية للصندوق.

ويؤكد هذا القرار التزام الصندوق بجهوده في دعم أعضائه بإتاحة وصولهم إلى خدماته بسهولة وبكفاءة عالية وتوفر عليهم الوقت والجهد.

ويقدم صندوق خليفة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نطاقا واسعا من الخدمات، جميعها الآن متوفر رقمياً عبر منصة الخدمات الحكومية "تم".

وتشمل قائمة الخدمات: طلب تمويل، وطلب صرف مبلغ قرض معتمد، وطلب تعديل على قرض قائم، وطلب إعادة توزيع بنود صرف القرض، وطلب تدريب، وطلب عضوية، وطلب رسالة دعم، وطلب تسهيل التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي حال احتاج رائد الأعمال إلى جلسة استشارية خاصة بمتطلبات مشروعه سواء كان جديداً أو قائماً، فبإمكانه حجز موعد الجلسة الافتراضية التي يقدمها فريق من الخبراء في مجال استشارات الأعمال عن طريق التواصل مع مركز الاتصال.

ويهدف هذا التحول الرقمي إلى إلغاء الحواجز الجغرافية، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم إلى رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة.

و قالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة : "نكرس في الصندوق جهودنا لدعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث سيتيح طرح خدماتنا رقمياً عبر منصة "تم" الوصول إليها بسهولة أكبر، ليدعمنا ذلك في تمكين قدرات أعضائنا بفعالية وكفاءة".

وأضافت تأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية لرقمنة الخدمات، وتنسجم مع رؤية الصندوق المتمثلة بتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، وترسيخ مكانته مؤسسة رائدة في اتباع النهج الابتكاري في تقديم الخدمات، فمن خلال أتمتة الخدمات وطرحها بالكامل على منصة تم، لن يستدعي الأمر الحضور بشكل شخصي إلى الفروع لطلبها، مما سيقلل الوقت والجهد، ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها.

وتابعت : " علاوة على ذلك، لا يزال بإمكان رواد الأعمال التواصل معنا بسهولة عن طريق مركز الاتصال المتخصص، حيث سيقدم فريقنا المدرب لهم الدعم ويجيب على جميع تساؤلاتهم".

وأوضحت: " يعزز هذا التحول لدينا الابتكار والتكيف مع التغييرات، ويدعو إلى صقل المهارات التقنية وإتقانها، وأنا على ثقة بقدرات الصندوق على تسخير التحديات وتحويلها إلى فرص يلهم بها الآخرين، فنجاح الصندوق في تحقيق أهدافه يقوم على جهودنا المتفانية، ونهجنا الريادي، وسعينا المتواصل للتميز".

ويلتزم صندوق خليفة بمهمته في تنمية ريادة الأعمال ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ومن شأن تحول الخدمات إلى منصة تم، أن يعزز مساعي الصندوق في تحقيق ذلك، بأن يسهل وصول رواد الأعمال إلى خدماته بفعالية وكفاءة، ليساهم بذلك في بناء مستقبل تزدهر فيه الأعمال والمشاريع في دولة الإمارات.

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