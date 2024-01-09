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الإمارات ومنغوليا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

1/9/2024 5:27:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة، استمراراً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.

وبموجب هذه المذكرة، يعفى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرة الدخول إلى منغوليا والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطني منغوليا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والعادية من تأشيرة الدخول إلى دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك ابتداءً من 28 ديسمبر 2023.

وقّع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ – وزير دولة عن الجانب الإماراتي ومعالي باتسيتسيغ باتمونج - وزيرة خارجية منغوليا مذكرة الإعفاء التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.


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