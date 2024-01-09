الإمارات ومنغوليا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة، استمراراً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وبموجب هذه المذكرة، يعفى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرة الدخول إلى منغوليا والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطني منغوليا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والعادية من تأشيرة الدخول إلى دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك ابتداءً من 28 ديسمبر 2023.
وقّع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ – وزير دولة عن الجانب الإماراتي ومعالي باتسيتسيغ باتمونج - وزيرة خارجية منغوليا مذكرة الإعفاء التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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