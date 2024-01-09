مؤسسة دبي للمستقبل تدعو شركات التكنولوجية حول العالم للمشاركة بتطوير حلول مبتكرة في قطاع التجزئة الفاخرة

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع شركة ريتشمونت العالمية عن إطلاق الدورة الثانية من تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة بهدف دعم تطوير وتوظيف الحلول المبتكرة والتقنيات المستقبلية في هذا القطاع.

ويتيح هذا التحدي الذي يشرف عليه برنامج "مسرعات دبي للمستقبل" الفرصة لجميع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم لتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة ضمن هذا التحدي بموعد أقصاه يوم الأحد 28 يناير 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل.

ويركز تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة هذا العام على مجالين رئيسيين هما تطوير تجربة العملاء خلال انتظارهم وتواجدهم في المتاجر، وتوفير تجارب فريدة وجذابة لاستقطاب العملاء الشباب.

عبد العزيز الجزيري: التحدي يهدف لاستقطاب أهم الأفكار الريادية والمستقبلية لتصميم مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة في دبي ودولة الإمارات والعالم

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن إطلاق الدورة الثانية من تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة يأتي في إطار التعاون المستمر مع شركة ريتشمونت العالمية لاستقطاب أهم الأفكار الريادية والمستقبلية الهادفة إلى تصميم مستقبل هذا القطاع الاقتصادي المهم في دبي ودولة الإمارات والعالم بأكمله.

وأضاف الجزيري: "يهدف هذا التحدي الجديد إلى دعم التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة ورواد الأعمال للخروج بأفكار نوعية تتناسب مع أهمية قطاع التجزئة وحاجته لتطوير تجارب مبتكرة تناسب احتياجات العملاء".

بيير فايارد: شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل ستسهم بتطوير تجارب مبتكرة وإعادة تصور مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة

ومن جهته قال بيير فايارد الرئيس التنفيذي لشركة "ريتشمونت" الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "يسعدنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل من خلال هذا التحدي بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بتعزيز مسيرة الابتكار ودعم المواهب الواعدة التي تمكننا من صياغة المستقبل. وسنواصل العمل معاً لتطوير تجارب مبتكرة وإعادة تصور مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة".

المرحلة التالية

وسيتم تقييم المشاركات في تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على مجموعة من المعايير المتعلقة بنوعية المشاريع المقدمة وإمكانية تطبيقها وتوسيعها في المستقبل وجدواها الاقتصادية وتأثيراتها المستقبلية من حيث زيادة استدامة هذا القطاع.

وستتم دعوة الشركات المتأهلة للمرحلة النهائية من التحدي إلى دبي للمشاركة في برنامج مكثف لمدة 5 أسابيع للعمل عن قرب مع شركة "ريتمشونت" لتطوير الأفكار واختيار الأفضل منها للفوز بجائزة التحدي.

ميزات المشاركة



ويمكن للشركات المشاركة في تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة الاستفادة من فرصة التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الاستثمارية في دولة الإمارات والعالم، فضلاً عن توفير الدعم للحصول على الرخص التجارية للشركات الراغبة بالعمل في دبي لمواصلة تطوير أعمالهم والتوسع إقليمياً وعالمياً.

شراكة متواصلة



الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للمستقبل وشركة "ريتشمونت" أطلقتا العام الماضي تحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة الذي استقطب أكثر من 250 شركة ناشئة من 30 دولة حول العالم لاستعراض حلول مبتكرة وخدمات جديدة تضمن للعملاء تجربة متفردة في قطاع التجزئة.

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