زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل وسط اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الثلاثاء قبالة سواحل وسط اليابان من دون صدور أي تحذير من امواج تسونامي محتملة، على ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسجل الزلزال قبالة السواحل المطلة على بحر اليابان بما يشمل المنطقة التي ضربها الزلزال في اليوم الأول من السنة الحالية والحق دمار واسعا واسفر عن سقوط اكثر من 200 قتيل.

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