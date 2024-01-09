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لجنة في «الوطني الاتحادي» تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

1/9/2024 5:27:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.


حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من، شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.


وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها، عددا من التعديلات على تقرير الموضوع الذي تناقشه ضمن محاور، سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

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