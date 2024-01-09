بتكوين تزداد بريقاً وتسجل 47 ألف دولار بزيادة 10% في 2024

تماسكت عملة بتكوين بعد ارتفاعها بما يتجاوز 47 ألف دولار على خلفية الرهانات على أن الولايات المتحدة تستعد للموافقة على إطلاق أول صناديق متداولة في البورصة بالبلاد تستثمر مباشرة في أكبر أصل رقمي في العالم.

وانخفضت العملة المشفرة إلى 46770 دولاراً خلال التداولات، بعد قفزة بنسبة 6.5% يوم الإثنين في الولايات المتحدة. وبلغت نسبة ارتفاعها في العام الجديد حتى الآن 10%، ما يأتي على النقيض من الانخفاضات التي شهدتها الأسهم والذهب خلال نفس الفترة. تتوقع سوق العملات المشفرة الحصول على الضوء الأخضر لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين في الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي في 10 يناير.

وتقدمت عدة شركات للحصول على تراخيص لطرح صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين بالبورصة ومنها «بلاك روك»، و«فيديليتي»، و«أرك إنفستمنتس مانجمنت». وقامت هذه الشركات بتحديث ملفاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، وسيكون أمام الهيئة التنظيمية حتى غداً الأربعاء، لاتخاذ إجراء بشأن واحد على الأقل من الطلبات. ويراهن المضاربون على أن الهيئة ستعلن عن عدد كبير من القرارات في وقت واحد لتجنب منح ما يسمى بميزة المبادر الأول.

وإذا تمت الموافقة على تلك الصناديق، فإن السؤال التالي سيكون مرتبطاً بمقدار الأموال التي سيتم جذبها. ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 172% في الأشهر الـ12 الماضية في إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون اعتماداً أكبر للعملة الرقمية من قبل المستثمرين الرئيسيين عبر صناديق الاستثمار المتداولة.

قال كايل دوان، المتداول في «أركا»: «يبدو أن المشاركين بدأوا يعتقدون أن التدفقات الأولية ستتجاوز التوقعات بالفعل».

قام مقدمو الطلبات بتعديل ملفاتهم، يوم الإثنين، في الولايات المتحدة في دفعة أخيرة لتقديم منتجات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين بعد أكثر من عقد من المحاولة الأولى.

وجادل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، مراراً وتكراراً بأن العملات المشفرة يشوبها بالاحتيال وسوء السلوك. واتخذت الهيئة إجراءات صارمة ضد القطاع في أعقاب هزيمة السوق في عام 2022 والانهيارات التي شملت إفلاس بورصة «إف تي إكس» (FTX) التابعة لسام بانكمان فريد.

لكن الهيئة خسرت العام الماضي معركة قانونية رئيسية ضد مدير الأصول المشفرة «غرايسكال إنفستمنتس» مما أثار تكهنات بأن الهيئة التنظيمية سيتعين عليها الإذعان لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية.

وأدى التقدم في سعر بتكوين إلى رفع سوق الأصول الرقمية على نطاق أوسع، وتعزيز العملات الرمزية الأصغر مثل سولانا وكاردانو. ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة يوم الإثنين، مما مهّد الطريق أمام نظيراتها الآسيوية مثل مجموعة «مونيكس» اليابانية، وشركة «ووري تكنولوجي إنفستمنتس» في كوريا الجنوبية.

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