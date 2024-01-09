محمد بن راشد: الإمارات تطلق اليوم موسماً جديداً من «أجمل شتاء في العالم»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق الموسم الجديد من «أجمل شتاء في العالم»، مشيراً سموه إلى أن القطاع السياحي في نمو سنوي مستمر، وتشهد الدولة تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تطلق الإمارات اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".. دولة الإمارات تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف. قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمدالله .. وهدفنا الوصول لـ450 مليار درهم مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.»
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