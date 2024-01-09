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محمد بن راشد: الإمارات تطلق اليوم موسماً جديداً من «أجمل شتاء في العالم»

1/9/2024 5:27:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق الموسم الجديد من «أجمل شتاء في العالم»، مشيراً سموه إلى أن القطاع السياحي في نمو سنوي مستمر، وتشهد الدولة تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تطلق الإمارات اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".. دولة الإمارات تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف. قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمدالله .. وهدفنا الوصول لـ450 مليار درهم مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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