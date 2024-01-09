«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مرصد سوق العمل في دولة الامارات"، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيمه والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة به في الدولة.

وقالت سعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: "يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين؛ إذ يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية والاطلاع على النمو المحقق في الجوانب والمجالات المختلفة".

وأوضحت أن المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدرا موثوقا للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل، كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات وهو ما يشكل بوصلة للجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره.

من جانبه، قال سعادة أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة إن المرصد يتضمن معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الاماراتي وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها والتي تجعل سوق العمل في دولة الإمارات استثنائيا ورائدا إقليميا وعالميا، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور السوق ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية.

وأضاف أن بناء المرصد تم بطريقة مميزة وجاذبة، تسهل عملية التصفح والانتقال، وتدعم التوجه للمعلومات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر، وأنه يتميز بالسرعة، والحداثة، والوضوح، وتواتر رفده بالمعلومات، ليكون مرجعية أساسية تشمل نتائج أبحاث ودراسات الوزارة ومخرجاتها، لافتا إلى أن هذه النسخة هي الأولى من مرصد سوق العمل، الذي سيتم تعزيزه ببيانات إضافية وتفصيلية مستقبلا وذلك وفق احتياجات المعنيين، وبما يتناسب مع سياسات مشاركة البيانات بالدولة.

وتعقد الوزارة، هذا الأسبوع، ورشة لاستعراض مرصد سوق العمل بحضور مجموعة من الشركاء والإعلاميين وذلك لتوضيح آلية استخراج المعلومات، والوقوف على ملاحظاتهم التطويرية واحتياجاتهم من البيانات الإحصائية لتعزيز استفادتهم من المنصة.

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