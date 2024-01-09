وزارة الأشغال: غلق المسار الأيسر والأوسط على شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال تطوير شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب، تستدعي غلق المسار الأيسر والأوسط في الاتجاهين وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.

وأوضحت الأشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور

خلال عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة 12 يناير، الساعة 01:00 صباحًا إلى يوم الأحد

14 يناير الساعة 05:00 صباحًا.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.