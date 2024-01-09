وزارة الأشغال: غلق المسار الأيسر والأوسط على شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال تطوير شارع الفاتح عند تقاطع الدولاب، تستدعي غلق المسار الأيسر والأوسط في الاتجاهين وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.
وأوضحت الأشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور
خلال عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة 12 يناير، الساعة 01:00 صباحًا إلى يوم الأحد
14 يناير الساعة 05:00 صباحًا.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.
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