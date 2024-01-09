مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستعرض مع سفيرة اليابان العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية، بمكتبه في قصر القضيبية، أوكاي آساكو ، بمناسبة تعيينها سفيرة لليابان لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور فخرو بـ أوكاي أساكو، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الدبلوماسية دعمًا للعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين.
كما تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري .
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