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مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستعرض مع سفيرة اليابان العلاقات الثنائية

1/9/2024 5:22:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية، بمكتبه في قصر القضيبية، أوكاي آساكو ، بمناسبة تعيينها سفيرة لليابان لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور فخرو بـ أوكاي أساكو، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الدبلوماسية دعمًا للعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري .

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