مكالمات فضحته.. تفاصيل رشوة طالت مسؤولاً مصرياً مهماً

MENAFN - Khaberni) خبرني - مازالت قضية محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية وآخرين بينهم موظفون في الجمارك، تكشف مفاجآت خطيرة.

فقد بينت جلسة محاكمة المسؤولين، أمس الاثنين، أمام محكمة جنايات الجيزة، تورط المتهمين في الحصول على رشى وتقديمها لآخرين.

وفي التفاصيل، تبين أن المتهمين هم علي.ع مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمد.ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع "مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

ملايين الجنيهات

كذلك، كشف تفريغ المكالمات بينهم أنهم اتفقوا على تلقي وتقديم رشى لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات ومستلخصات جمركية بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، واستغلال نفوذهم ومهام مناصبهم في ذلك، كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد آخرين مقابل الحصول على أموال.

فما بين مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، اقترف المتهمون جرائمهم في محافظتي الشرقية والقاهرة، حيث طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.

كما طلب من مستخلص جمركي في ميناء العاشر من رمضان مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات.

كذلك، قدم رشوة إلى رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار حول تحقيقات جرت معه لدى الإدارة بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرر إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية.

يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل.

ويختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.