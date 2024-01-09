7.172 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال العام الماضي 7.172 مليار دينار، مقابل 7.579 مليار دينار في 2022.
وحسب معطيات إحصائية، سجلت 6 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، 48 % لقطاع الصناعات الأنشائية.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1 % لصناعات الجلدية والمحيكات و19 % لقطاعي الصناعات التعدينية والخشبية والاثاث، كلا على حده.
واستحوذت دولا عربية واجنبية مجتمعة، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي وهي : الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 4.047 مليار دينار.
ووفقا للمعطيات الاحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بنسبة 18 % حيث وصلت إلى 1.153 مليار دينار مقابل 977 مليون دينار بالعام 2022.
وزادت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 6 % خلال العام الماضي، ووصلت إلى 808 ملايين دينار مقابل 759 مليون دينار خلال عام 2022.
كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق العام الماضي بنسبة 22 % لتسجل ما قيمته 875 مليون دينار، مقابل 714 مليون دينار في 2022.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة الى الهند بالعام الماضي بنسبة 16 % مسجلة 1.211 مليار دينار مقابل 1.483 مليار دينار في 2022، وبالرغم من ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
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