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سامح شكري: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

1/9/2024 5:16:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح قبيل زيارة من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة لبحث الحرب على غزة.


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