سامح شكري: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

سامح شكري: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية
التاريخ
1/9/2024 5:16:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصريح قبيل زيارة من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة لبحث الحرب على غزة.
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