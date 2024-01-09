الصحة بغزة: 126 شهيدا و241 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي أرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 إصابة وفق ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة بأن ما زال يتواجد عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، و لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بسبب الاستهداف الاسرائيلي المباشر لهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

إلى 23.210 شهيد و59.167 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



