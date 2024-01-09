الصحة بغزة: 126 شهيدا و241 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي أرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 إصابة وفق ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة بأن ما زال يتواجد عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، و لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بسبب الاستهداف الاسرائيلي المباشر لهم.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
إلى 23.210 شهيد و59.167 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
MENAFN09012024000205011050ID1107699217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.