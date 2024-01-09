تجدد القصف الإسرائيلي على شكل أحزمة نارية شمالي دير البلح وشرقيها

(MENAFN
- Amman Net) جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، قصفها على شكل أحزمة نارية شمالي وشرقي دير البلح في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.
وقالت مصادر فلسطينية إن القصف المدفعي الإسرائيلي على دير البلح لم يتوقف منذ الليلة الماضية، مشيرة إلى أن 20 طبيبا فقط يعملون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، إنّ قوات الاحتلال تستهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ومستشفى الأمل في خان يونس منذ أسبوعين.
وأضاف النمس، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للمناطق التي يتم قصفها.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جديد مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث تتعمد قوات الاحتلال تدمير أحياء كاملة في المدينة.
وحصد القصف الإسرائيلي 249 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق وزارة الصحة في غزة في اليوم الـ95 للحرب على القطاع المحاصر.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد من ارتقوا في قطاع غزة 2384 شهيدا، فيما أصيب نحو 59 ألفا بجروح منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.
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