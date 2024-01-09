فيديو - حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بالمسيرات الهجومية الانقضاضية.



وقال الحزب -في بيان- إن الهجوم على قيادة المنطقة الشمالية يأتي في إطار الرد على جريمة اغتيال القائدين صالح العاروري ووسام طويل.



ومنذ قليل اكدت مصادر لوكالة رويتزر اغتيال 3 من اعضاء حزب الله في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوب البلاد

وكان قد اعلن حزب الله يوم أمس عن اغتيال القيادي وسام طويل بغارة اسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوب لبنان .