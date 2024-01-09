الجيش الروسي يتزود بمدافع كوليتسيا-إس في الجديدة البعيدة المدى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلم الجيش الروسي نماذج أولى من مدفع "كواليتسيا – إس في" الذاتي الحركة.



وقال مصدر في مؤسسة "روستيخ" الروسية إن الاختبارات الحكومية للمدفع أكدت كل مواصفاته التقنية المعلنة سابقا. حيث يبلغ مدى رميها 70 كيلومترا، ما يسمح بتدمير نماذج مماثلة للمدفعية الغربية.

وأضاف أن المرافق الإنتاجية التابعة للمؤسسة قد بدأت في الإنتاج الصناعي المتسلسل الواسع النطاق للمدافع "كواليتسيا – إس في" وعربات النقل التابعة لها.



ويشار إلى أن مدفع "كواليتسيا – إس في" الذاتي الحركة المطور يتميز بمستوى عال من الأتمتة. ويسمح طول ماسورته بإصابة الأهداف على مسافة ما لا يقل عن 70 كيلومترا.

وعلى سبيل المقارنة فإن المدافع المماثلة في جيوش الناتو بعيار 155 ملم وبطول الماسورة نفسه يمكن أن تصيب الأهداف على مسافة حتى 40 كيلومترا.

أما ظهور المدافع الروسية الواعدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة فسيعني انعطافا في حرب المدافع الطويلة المدى.



يذكر أن مدفع "كواليتسيا-إس في" الذاتي الحركة تم تصنيعه على أساس منصة دبابة " تي – 90"، وعياره 152 ملم، طاقمه 3 أفراد، مخزونه المنقول 70 قذيفة، سرعة رمايته 16 طلقة في الدقيقة.

RT