الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والوحشية البشعة الموثقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عبر دهس مركبة عسكرية إسرائيلية جثمان أحد الشهداء في طولكرم الليلة الماضية.



وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الممارسات تعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق، وتعبر أيضاً عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه، وهذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف، الذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين كمتهمين يجب قتلهم، تارة تحت شعار "حيوانات بشرية"، و"نازيين" تارة أخرى.



وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة المُركّبة والوحشية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل جرائم الاحتلال وعناصر مليشيات المستعمرين الإرهابية، وهي تتحدى ضمير الإنسانية وأخلاقياتها، خاصة في ظل ازدواجية معايير دولية مريبة تُميز بين الإنسان والإنسان حسب هوية الجلاد والضحية.

