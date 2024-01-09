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ديوان الخدمة: إطلاق الكشف التنافسي لعام 2024 منتصف شباط المقبل

1/9/2024 5:15:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024 منتصف شباط المقبل الذي سيتم اعتماده في تعبئة شواغر الأجهزة الحكومية للعام الحالي.
وقالت المصادر إن الديوان سيقوم بنشر الكشف التنافسي التجريبي عبر الموقع الإلكتروني وإتاحته لمقدمي طلبات التوظيف لغايات التعديل عليه تمهيدا لاعتماده وإصدار الكشف التنافسي الأساسي للعام الحالي.
وأوضحت أن الديوان سيقوم بتزويد وزارة التربية والتعليم بكشف يتضمن أسماء وتخصصات مخزون الديوان التي تعنى بالوزارة وذلك لنقل مهمة التعيين إليها مباشرة، مع التحول إلى هيئة الإدارة والخدمة العامة ونقل مهام التوظيف بشكل كامل من الديوان إلى الوزارات والجهات المعنية عن طريق الإعلان المفتوح بحلول عام 2027.
ويأتي إصدار الكشف التنافسي بعد انتهاء استقبال كافة طلبات التوظيف الجديدة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني بتاريخ 2023/11/30 الماضي.




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