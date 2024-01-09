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توقف ارتفاع الدولار ورهانات خفض الفائدة هذا العام تزداد

1/9/2024 5:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقف ارتفاع الدولار، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تأكيد المتداولون مجددا رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيقوم بسلسلة من الخفض لأسعار الفائدة هذا العام، بناء على الاعتقاد بأن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بالقدر الكافي.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تحركت البتكوين بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 وسط تزايد التوقعات بأن الموافقات على صناديق تداول فورية للبتكوين باتت وشيكة.
واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.0949 دولار مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولار، في حين ابتعد الين عن مستوى 145 مقابل الدولار بعد انخفاض حاد في العملة الأميركية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.




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