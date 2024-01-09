فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركبة تقل اعضاء من حزب الله

فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركبة تقل اعضاء من حزب الله
التاريخ
1/9/2024 5:15:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
وثقت مقاطع فيديو المشاهد الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمركبة تقل اعضاء من حزب الله في بلدة الغندورية في جنوب لبنان .
واغتالت اسرائيل اليوم 3 من اعضاء حزب الله بعدما اغتالت القائد الميداني وسام طويل يوم أمس وفقا لما اكدت مصادر لوكالة رويترز .
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