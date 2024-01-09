Wednesday, 10 January 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركبة تقل اعضاء من حزب الله

1/9/2024 5:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت مقاطع فيديو المشاهد الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمركبة تقل اعضاء من حزب الله في بلدة الغندورية في جنوب لبنان .

واغتالت اسرائيل اليوم 3 من اعضاء حزب الله بعدما اغتالت القائد الميداني وسام طويل يوم أمس وفقا لما اكدت مصادر لوكالة رويترز .

MENAFN09012024000208011052ID1107699209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث