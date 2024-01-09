المركزي يطرح الإصدار السادس من أذونات شركة الكهرباء الوطنية بالمزاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، عن طرح الإصدار السادس من أذونات شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من الحكومة لأجـل سنة.
ووفقا لطرح البنك، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" جاءت الشروط بأن يكون تاريخ الاستحقاق 11 كانون ثاني 2025، وحجم الإصدار 100 مليون دينار.
وبين أن تاريخ المزاد سيكون يوم غدا الأربعاء 10 كانون ثاني 2024، وتاريخ التسوية يوم الخميس 11 كانون ثاني 2024 .
MENAFN09012024000208011052ID1107699208
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.