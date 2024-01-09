المركزي يطرح الإصدار السادس من أذونات شركة الكهرباء الوطنية بالمزاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، عن طرح الإصدار السادس من أذونات شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من الحكومة لأجـل سنة.



ووفقا لطرح البنك، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" جاءت الشروط بأن يكون تاريخ الاستحقاق 11 كانون ثاني 2025، وحجم الإصدار 100 مليون دينار.



وبين أن تاريخ المزاد سيكون يوم غدا الأربعاء 10 كانون ثاني 2024، وتاريخ التسوية يوم الخميس 11 كانون ثاني 2024 .

