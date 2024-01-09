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الأمانة: 25 ألف شكوى ترد العام الماضي وإغلاق 90% منها

1/9/2024 5:15:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمّان أن نحو 25 الف شكوى وملاحظة وردت عام ( 2023 ) لمديريات مناطق الأمانة عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد (102 او 117180).


وحسب مدير خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 90 بالمئة، وتوزعت معظمها بين أعمال صيانة لحفريات، وأخرى تختص بالأبنية والمهن، وملاحظات بخصوص النفايات فيما يتعلق بالشأن البيئي.

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