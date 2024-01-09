الأمانة: 25 ألف شكوى ترد العام الماضي وإغلاق 90% منها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمّان أن نحو 25 الف شكوى وملاحظة وردت عام ( 2023 ) لمديريات مناطق الأمانة عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد (102 او 117180).
وحسب مدير خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 90 بالمئة، وتوزعت معظمها بين أعمال صيانة لحفريات، وأخرى تختص بالأبنية والمهن، وملاحظات بخصوص النفايات فيما يتعلق بالشأن البيئي.
MENAFN09012024000208011052ID1107699206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.