تناول الطعام خلال 10 ساعات يقدم فوائد صحية كبيرة للجسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم ربط تناول الطعام خلال فترة عشر ساعات بزيادة الطاقة وتحسين الحالة المزاجية وتقليل الجوع، وفقاً للنتائج الحديثة التي توصلت إليها أكبر دراسة علمية مجتمعية في المملكة المتحدة، كما أفاد باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن في مؤتمر التغذية الأوروبي.إحدى الاستراتيجيات الشائعة لإدارة الوزن هي الصيام المتقطع والذي يقيد استهلاك الطعام لفترة محددة. وتوضح نافذة تناول الطعام لمدة عشر ساعات، والتي تشكل فترة صيام مدتها 14 ساعة، هذا النظام. على سبيل المثال، إذا تناولت اللقمة الأولى في الساعة 9 صباحاً، فيجب أن تتناول اللقمة الأخيرة في الساعة 7 مساءً.



ويدعم بعض مؤيدي الصيام المتقطع فترات تناول طعام أكثر صرامة مثل ست ساعات. ومع ذلك، يؤكد ملخص الدراسة أنه حتى نافذة لمدة عشر ساعات يمكن أن توفر فوائد صحية كبيرة، مثل تحسين المزاج، والحصول على المزيد من الطاقة وتقليل الجوع.



وفقاً للدكتورة سارة بيري، من كلية دورة الحياة وعلوم السكان، كانت هذه أكبر دراسة خارج عيادة تخضع لرقابة مشددة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة العالم الحقيقي. وأعربت عن سعادتها بالنتائج، مؤكدة أن فترة تناول الطعام لمدة عشر ساعات أمر يمكن التحكم فيه بالنسبة للكثيرين.



وأضافت بيري "لقد وجدنا لأول مرة أن أولئك الذين مارسوا تناول طعام مقيد بوقت ولكن لم يكونوا متسقين يوما بعد يوم، لم تكن لديهم نفس الآثار الصحية الإيجابية مثل أولئك الذين كرسوا أنفسهم كل يوم".



وخلال فترة الدراسة الأساسية التي امتدت لثلاثة أسابيع، شارك 37,545 فرداً يستخدمون تطبيق ZOE Health مع تعليمات للحفاظ على عاداتهم الغذائية المنتظمة للأسبوع الأول قبل التحول إلى نافذة تناول الطعام لمدة عشر ساعات خلال الأسبوعين المقبلين. واستمر أكثر من 36,231 مشاركاً في المشاركة بعد هذه النقطة وتم تصنيف 27,371 على أنهم منخرطون بدرجة عالية. وكان معظم هؤلاء المشاركين من الإناث (78%)، وكان متوسط أعمارهم 60 عاماً ومؤشر كتلة الجسم 25.6.



ومن اللافت للنظر أن الأشخاص الذين لديهم فترات أطول لتناول الطعام لاحظوا تحسينات أكبر في نتائجهم الصحية.



وأكدت كيت بيرمنجهام، الحاصلة على درجة الدكتوراه، على أهمية أنماط الأكل للصحة العامة. وأضافت "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تتناول بها الطعام. لا يقتصر التأثير الصحي للطعام على ما تأكله فحسب، بل إن الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك وفترة تناول الطعام يعد سلوكاً غذائياً مهماً يمكن أن يكون مفيداً للصحة. وتظهر النتائج أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت، وسيشعر الكثير من الناس بالشبع وحتى فقدان الوزن إذا قصروا طعامهم على نافذة مدتها عشر ساعات".

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