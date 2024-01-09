مجلس الأمانة يصادق على تمديد اعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير بنسبة 75%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد مجلس أمانة عمان، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تمديد اعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة 75 في المئة من الرسوم المفروضة عليها وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024، ورفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم ( 169 ) لسنة 2016، ويهدف الى دعم المزارعين وعملية تصدير المحاصيل الزراعية.

كما صوت المجلس لصالح قرار اعفاء نسبته ٢٠ في المئة للراغبين شراء فضلات الأراضي في حال دفع المبلغ كاملاً وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024.

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة "زين"، وعلى توصيات لجنة الاستثمار، وقبول كتب وكتيبات مقدمة من إدارة المشاريع والبرامج التراثية/ إدارة التراث الملكي.