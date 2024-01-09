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فرص استثمارية في تلفريك عجلون - تفاصيل

1/9/2024 5:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن طرح فرص استثمارية في مشروع تلفريك عجلون .

واشارت المناطق التنموية ان الفرص تتمثل في إمكانية الاستثمار في محلات تجارية داخل تلفريك عجلون وضمن المنطقة الواقعة في القطعة رقم (293) والقطعة رقم (43) ضمن حدود منطقة الصوان التنموية وحسب الآلية المدرجة في وثيقة الفرصة الاستثمارية وفقاً للاعلان ادناه :







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