فرص استثمارية في تلفريك عجلون - تفاصيل

واشارت المناطق التنموية ان الفرص تتمثل في إمكانية الاستثمار في محلات تجارية داخل تلفريك عجلون وضمن المنطقة الواقعة في القطعة رقم (293) والقطعة رقم (43) ضمن حدود منطقة الصوان التنموية وحسب الآلية المدرجة في وثيقة الفرصة الاستثمارية وفقاً للاعلان ادناه :

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