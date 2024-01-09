نادي الأسير الفلسطيني: 5755 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5755، حسب نادي الأسير الفلسطيني.



وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين وقلقيلية ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس.



وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وعمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

