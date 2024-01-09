تقرير : الاقتصاد العالمي سيظل هشّاً في عام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن الاقتصاد سيظل هشّاً في عام 2024، ورغم أن التضخم سيكون أقل من العام السابق، فإن نسبته ستبقى مرتفعة بشكل عام، أي ما زالت أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.



ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 5.8% لعام 2024 مع عدم توقع وصول الاقتصادات الكبيرة إلى هدفها في انخفاض التضخم إلى نسبة 2% حتى عام 2025، وفي الوقت نفسه هناك توقعات بتضخم أقل من 3% في الاقتصادات المتقدمة.



ويرى مراقبون أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تضخماً بنسبة 7.8% مقارنةً بعام 2023، إذ بلغ 8.5%، كما سيشهد بعض البلدان مثل الأرجنتين ومصر وغيرها معدلات تضخم تتجاوز 10%.



وبالعودة إلى أكبر الاقتصادات في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، فإن انتخابات الولايات المتحدة في 2024 ستكون تأثيراتها على مستوى العالم.



وستشهد الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً أبطأ إلى حدّ ما عن عام 2023، إذ كان معدل النمو 2.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.3 في عام 2024، ويقترب من 1.7% لعام 2025، فيما قد يصل معدل التضخم إلى أقل من 2.5% لعام 2024 بعد أن بلغ 3.7% لعام 2023، حسب بنك الاحتياطي الفيدرالي.



ومع تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يُتَوَقّع أن ينخفض إلى نسبة 4.6% بعد أن كان 5% لعام 2023، وذلك بسبب استمرار الضعف في قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي، وأيضاً تصاعد التوترات بشأن تايوان، واستمرار أمريكا في الحدّ من قدرة الصين على الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة.. ستزداد حدة الحرب الباردة بين الطرفين.



أما فيما يخص الهند فيُتوقع أن يصل نمو اقتصادها إلى 6.7% لعام 2024 بعد أن كان 6.3% لعام 2023، حسب بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرى اقتصاديون أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الهند قوياً، إذ تُعدّ آفاق الاقتصاد الهندي إيجابية ويمكن أن تحقق تقدماً ملحوظاً.