رئيس دولة الإمارات ورئيس أذربيجان يبحثان تعزيز علاقات البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام.

واستعرض الجانبان خلال جلسة مباحثات عقدت في قصر "زوجلوب " الرئاسي في العاصمة باكو - مستوى تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل البيئي بجانب الجوانب الثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء وفقا لما أوردت وكالة أنباء الامارات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29" الذي تستضيفه أذربيجان خلال العام الجاري، حيث عبر رئيس دولة الإمارات عن تمنياته النجاح والتوفيق لأذربيجان في استضافتها هذا الحدث العالمي، والبناء على "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن المناخ الذي خرج به "COP28" في تسريع الخطوات العملية الملموسة في مسار العمل المناخي العالمي، ومواجهة تحديات تغير المناخ بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع شعوب العالم.

وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات، حرصهما على العمل معاً لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق جديدة أرحب من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين.