رئيس دولة الإمارات ورئيس أذربيجان يبحثان تعزيز علاقات البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام.
واستعرض الجانبان خلال جلسة مباحثات عقدت في قصر "زوجلوب " الرئاسي في العاصمة باكو - مستوى تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل البيئي بجانب الجوانب الثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء وفقا لما أوردت وكالة أنباء الامارات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29" الذي تستضيفه أذربيجان خلال العام الجاري، حيث عبر رئيس دولة الإمارات عن تمنياته النجاح والتوفيق لأذربيجان في استضافتها هذا الحدث العالمي، والبناء على "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن المناخ الذي خرج به "COP28" في تسريع الخطوات العملية الملموسة في مسار العمل المناخي العالمي، ومواجهة تحديات تغير المناخ بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع شعوب العالم.
وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات، حرصهما على العمل معاً لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق جديدة أرحب من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين.
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