وزير التربية والتعليم يبحث مع جامعة بوسطن الأمريكية تعزيز التعاون مع كلية البحرين للمعلمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وفدًا من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية برئاسة البروفيسورة ليزا إيجيري كبير مستشاري كلية ويلوك للتربية بالجامعة، وبحضور عميدة كلية البحرين للمعلمين الدكتورة لوسي بيلي.
واستعرض اللقاء ما تحقق من تعاون مثمر بين كلية البحرين للمعلمين وجامعة بوسطن الأمريكية في تنفيذ برنامج الماجستير في القيادة التربوية، الذي تقدمه جامعة بوسطن عبر كلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى مستجدات الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون أخرى لتقديم برامج الدراسات العليا في تخصصات تربوية إضافية.
من جانبها، أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء رئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين أهمية استمرار الكلية في بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة لتعزيز البرامج الأكاديمية المطروحة من قبلها وتحقيق الأهداف المنشودة لتوسيع نطاق عمل الكلية.
MENAFN09012024000055011008ID1107699189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.