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وزير التربية والتعليم يبحث مع جامعة بوسطن الأمريكية تعزيز التعاون مع كلية البحرين للمعلمين

1/9/2024 5:12:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وفدًا من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية برئاسة البروفيسورة ليزا إيجيري كبير مستشاري كلية ويلوك للتربية بالجامعة، وبحضور عميدة كلية البحرين للمعلمين الدكتورة لوسي بيلي.

واستعرض اللقاء ما تحقق من تعاون مثمر بين كلية البحرين للمعلمين وجامعة بوسطن الأمريكية في تنفيذ برنامج الماجستير في القيادة التربوية، الذي تقدمه جامعة بوسطن عبر كلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى مستجدات الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون أخرى لتقديم برامج الدراسات العليا في تخصصات تربوية إضافية.

من جانبها، أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء رئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين أهمية استمرار الكلية في بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة لتعزيز البرامج الأكاديمية المطروحة من قبلها وتحقيق الأهداف المنشودة لتوسيع نطاق عمل الكلية.

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