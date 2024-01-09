وزير العمل يبحث مع رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أنّ مملكة البحرين تولي تعزيز البنية التحتية للتدريب أهمية متزايدة لما له من دور حيوي وفعال في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية.
جاء ذلك لدى لقاء وزير العمل، بـ نواف محمد الجشي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون للنهوض بالمعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، وتوفير الاحتياجات التشريعية والإدارية والمساندة الفنية لتقوم هذه المؤسسات بدورها الوطني في إعداد وتنفيذ برامج تدريب ذات جودة عالية وملبية لاحتياجات سوق العمل في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق، نوه حميدان بالدور الذي يقوم به صندوق العمل (تمكين) لتمكين وتطوير مهارات المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بفضل توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وإطلاقها لحزمة من البرامج الجديدة وهي الأكبر منذ تأسيس (تمكين)، حيث تستهدف دعم 50 ألف بحريني سنويا، بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، مشيدًا بجهود الجمعية لتطوير وتحسين قطاع التدريب، مؤكدًا أهمية تكامل كافة الجهود بين الجهات المعنية بمنظومة التدريب من أجل تكريس مملكة البحرين كمركز إقليمي لتدريب الموارد البشرية.
من جانبه، أشاد نواف محمد الجشي، بالتعاون القائم بين وزارة العمل والجمعية البحرينية لمعاهد التدريب، مؤكدًا أهمية مواصلة بذل الجهود الداعمة لاستقرار هذا القطاع ونموه بالشكل الذي يعزز مكانة مملكة البحرين كبيئة جاذبة لتدريب الموارد البشرية.
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