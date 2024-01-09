وزير العمل يبحث مع رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أنّ مملكة البحرين تولي تعزيز البنية التحتية للتدريب أهمية متزايدة لما له من دور حيوي وفعال في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية.

جاء ذلك لدى لقاء وزير العمل، بـ نواف محمد الجشي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون للنهوض بالمعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، وتوفير الاحتياجات التشريعية والإدارية والمساندة الفنية لتقوم هذه المؤسسات بدورها الوطني في إعداد وتنفيذ برامج تدريب ذات جودة عالية وملبية لاحتياجات سوق العمل في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق، نوه حميدان بالدور الذي يقوم به صندوق العمل (تمكين) لتمكين وتطوير مهارات المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بفضل توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وإطلاقها لحزمة من البرامج الجديدة وهي الأكبر منذ تأسيس (تمكين)، حيث تستهدف دعم 50 ألف بحريني سنويا، بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، مشيدًا بجهود الجمعية لتطوير وتحسين قطاع التدريب، مؤكدًا أهمية تكامل كافة الجهود بين الجهات المعنية بمنظومة التدريب من أجل تكريس مملكة البحرين كمركز إقليمي لتدريب الموارد البشرية.



من جانبه، أشاد نواف محمد الجشي، بالتعاون القائم بين وزارة العمل والجمعية البحرينية لمعاهد التدريب، مؤكدًا أهمية مواصلة بذل الجهود الداعمة لاستقرار هذا القطاع ونموه بالشكل الذي يعزز مكانة مملكة البحرين كبيئة جاذبة لتدريب الموارد البشرية.