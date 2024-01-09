سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل وزير الخارجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، اليوم الثلاثاء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، الذي أطلع سموه على استعدادات الوزارة للاحتفاء باليوم الدبلوماسي الذي يصادف الرابع عشر من
يناير من كل عام.
كما أطلع الوزير الزياني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة وما تقوم به من اتصالات، تحقيقًا للمصالح الوطنية لمملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدًا بدعم سموه لجهود الوزارة.
وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره لوزير الخارجية وتقديره لما يقوم به ومنتسبو الوزارة في رعاية مصالح المواطنين في الخارج، متمنيًا سموه له وجميع منتسبي الوزارة دوام التوفيق.
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