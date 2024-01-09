Wednesday, 10 January 2024 03:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الأشغال: إنجاز 77% من مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

1/9/2024 5:12:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس فتحي عبدالله الفارع الوكيل المساعد للصرف بوزارة الأشغال أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية، سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 بالمشروع ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية وصلت إلى 77%.

وأوضح بأنه تم الانتهاء من العديد من الأعمال منها إنشاء الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بين غرفة التجميع للخطوط الرئيسية ومحطة الضخ الرئيسية ضمن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي، باستعمال تقنية حفر الأنفاق الخاصة، كما تم الانتهاء من إنشاء خط الصرف الصحي بتقنية الحفر العميق.

وأشار الفارع إلى أنه يتم حاليًا العمل على إنشاء خط الصرف الصحي الرابط بين المحطة القديمة والجديدة وخط الطوارئ إلى البحر، حيث نسبة الإنجاز في هذا الجزء من المشروع 85%.

ولفت إلى أنه تم إنجاز 7.8 مليون ساعة من غير وقوع إصابات عمل، مما يعكس المتابعة الحثيثة والإجراءات الصارمة لشئون السلامة في المشروع وباقي مشاريع الوزارة، حيث يتم الحرص على الأخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وذلك من خلال متابعة العاملين من مهندسي الوزارة.

وأفاد أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي يعد أحد مشاريع الوزارة الاستراتيجية الهامة في قطاع الصرف الصحي، الذي سيسهم في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي، فضلاً عن رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية.

وأشار الوكيل المساعد للصرف الصحي إلى أن محطة الضخ الرئيسية هي إحدى أهم مكونات مشروع المرحلة الرابعة من توسعة توبلي، حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي من مختلف مناطق المملكة في هذه المحطة التي يقارب عمقها 26 مترًا، وأساسات هذه المحطة عبارة عن قاعدة من الخرسانة المسلحة بسمك 2.6م.

وذكر أن المشروع يتضمن بناء محطة معالجة جديدة بجوار المحطة الحالية، إلى جانب إنشاء غرفة تجميع لكافة تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 21 مترًا تحت الأرض، وإنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق حوالي 25 مترًا تحت الأرض لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من غرفة التجميع، وإنشاء وحدات المعالجة الأولية ووحدات المعالجات الثنائية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية وتشمل وحدة مرشحات الرمل ووحدة التعقيم بغاز الأوزون ووحدة التعقيم بمادة الكلورين، وإنشاء حوض التوازن وإنشاء وحدة حرق الحمأة.

وأشار إلى أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في 25 مبنى ولازال العمل جاري في 4 مباني أخرى، بالإضافة إلى المشروع المرادف ويشمل (مبنى المختبرات، مبنى الورشة، مبنى إدارة وتشغيل المحطة ومبنى إدارة شؤون الصرف الصحي)، بهدف توفير كافة المرافق والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل متكامل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

MENAFN09012024000055011008ID1107699186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث