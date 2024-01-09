وزارة الأشغال: إنجاز 77% من مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس فتحي عبدالله الفارع الوكيل المساعد للصرف بوزارة الأشغال أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية، سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 بالمشروع ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية وصلت إلى 77%.
وأوضح بأنه تم الانتهاء من العديد من الأعمال منها إنشاء الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بين غرفة التجميع للخطوط الرئيسية ومحطة الضخ الرئيسية ضمن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي، باستعمال تقنية حفر الأنفاق الخاصة، كما تم الانتهاء من إنشاء خط الصرف الصحي بتقنية الحفر العميق.
وأشار الفارع إلى أنه يتم حاليًا العمل على إنشاء خط الصرف الصحي الرابط بين المحطة القديمة والجديدة وخط الطوارئ إلى البحر، حيث نسبة الإنجاز في هذا الجزء من المشروع 85%.
ولفت إلى أنه تم إنجاز 7.8 مليون ساعة من غير وقوع إصابات عمل، مما يعكس المتابعة الحثيثة والإجراءات الصارمة لشئون السلامة في المشروع وباقي مشاريع الوزارة، حيث يتم الحرص على الأخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وذلك من خلال متابعة العاملين من مهندسي الوزارة.
وأفاد أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي يعد أحد مشاريع الوزارة الاستراتيجية الهامة في قطاع الصرف الصحي، الذي سيسهم في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي، فضلاً عن رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية.
وأشار الوكيل المساعد للصرف الصحي إلى أن محطة الضخ الرئيسية هي إحدى أهم مكونات مشروع المرحلة الرابعة من توسعة توبلي، حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي من مختلف مناطق المملكة في هذه المحطة التي يقارب عمقها 26 مترًا، وأساسات هذه المحطة عبارة عن قاعدة من الخرسانة المسلحة بسمك 2.6م.
وذكر أن المشروع يتضمن بناء محطة معالجة جديدة بجوار المحطة الحالية، إلى جانب إنشاء غرفة تجميع لكافة تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 21 مترًا تحت الأرض، وإنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق حوالي 25 مترًا تحت الأرض لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من غرفة التجميع، وإنشاء وحدات المعالجة الأولية ووحدات المعالجات الثنائية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية وتشمل وحدة مرشحات الرمل ووحدة التعقيم بغاز الأوزون ووحدة التعقيم بمادة الكلورين، وإنشاء حوض التوازن وإنشاء وحدة حرق الحمأة.
وأشار إلى أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في 25 مبنى ولازال العمل جاري في 4 مباني أخرى، بالإضافة إلى المشروع المرادف ويشمل (مبنى المختبرات، مبنى الورشة، مبنى إدارة وتشغيل المحطة ومبنى إدارة شؤون الصرف الصحي)، بهدف توفير كافة المرافق والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل متكامل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
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