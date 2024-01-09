حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- التاسع من يناير
1963 - نادي العربي يتوج بلقب بطولة كأس سمو أمير البلاد الثانية لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الكويت بهدف دون مقابل.
1968 - الكويت تشترك مع السعودية وليبيا في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) وتوقيع الميثاق في بيروت وتم اختيار الكويت مقرا للمنظمة.
1991 - الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه رسالة تحذير إلى رئيس النظام العراقي صدام حسين ومطالبته بالانسحاب من دولة الكويت والالتزام الكامل وغير المشروط بقرار مجلس الأمن رقم 678.
1994 - اتفاقية بازل عام 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تدخل حيز التنفيذ في الكويت.
2001 - الكويت توقع مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لتكون دولة الكويت مقرا للجامعة العربية المفتوحة.
2005 - دولة الكويت تقرر تقديم مئة مليون دولار مساعدات إنسانية وتبرعات إلى المتضررين من الزلزال الآسيوي والمد البحري المدمر (تسونامي) الذي ضرب دول جنوب وجنوب شرق آسيا.
2013 - رئيس جمعية الصحفيين الكويتية أحمد بهبهاني يفوز برئاسة اتحاد الصحفيين العرب خلال فعاليات المؤتمر الـ12 للاتحاد بالقاهرة ليصبح بذلك أول رئيس كويتي وخليجي للاتحاد منذ تأسيسه في عام 1964.
2014 - مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهن المصرفية بحيث يسمح للبنوك الأجنبية والترخيص لها بفتح فروع في العمل بدولة الكويت وإلزام هذه البنوك بأن يكون نصيب العمالة الوطنية من التعيين فيها 50 في المئة.
2016 - وزارة الصحة الكويتية تدشن 54 سيارة إسعاف بمزايا إلكترونية متصلة مع طوارئ المستشفيات.
2017 - مجلس الوزراء يقرر إدخال (العمل الخيري والإنساني) مادة تربوية في مناهج التعليم بتوجيهات من سمو أمير البلاد. (النهاية)
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