حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- التاسع من يناير

1963 - نادي العربي يتوج بلقب بطولة كأس سمو أمير البلاد الثانية لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الكويت بهدف دون مقابل.

1968 - الكويت تشترك مع السعودية وليبيا في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) وتوقيع الميثاق في بيروت وتم اختيار الكويت مقرا للمنظمة.

1991 - الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه رسالة تحذير إلى رئيس النظام العراقي صدام حسين ومطالبته بالانسحاب من دولة الكويت والالتزام الكامل وغير المشروط بقرار مجلس الأمن رقم 678.

1994 - اتفاقية بازل عام 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تدخل حيز التنفيذ في الكويت.

2001 - الكويت توقع مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لتكون دولة الكويت مقرا للجامعة العربية المفتوحة.

2005 - دولة الكويت تقرر تقديم مئة مليون دولار مساعدات إنسانية وتبرعات إلى المتضررين من الزلزال الآسيوي والمد البحري المدمر (تسونامي) الذي ضرب دول جنوب وجنوب شرق آسيا.

2013 - رئيس جمعية الصحفيين الكويتية أحمد بهبهاني يفوز برئاسة اتحاد الصحفيين العرب خلال فعاليات المؤتمر الـ12 للاتحاد بالقاهرة ليصبح بذلك أول رئيس كويتي وخليجي للاتحاد منذ تأسيسه في عام 1964.

2014 - مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهن المصرفية بحيث يسمح للبنوك الأجنبية والترخيص لها بفتح فروع في العمل بدولة الكويت وإلزام هذه البنوك بأن يكون نصيب العمالة الوطنية من التعيين فيها 50 في المئة.

2016 - وزارة الصحة الكويتية تدشن 54 سيارة إسعاف بمزايا إلكترونية متصلة مع طوارئ المستشفيات.

2017 - مجلس الوزراء يقرر إدخال (العمل الخيري والإنساني) مادة تربوية في مناهج التعليم بتوجيهات من سمو أمير البلاد. (النهاية)