الدولار الأمريكي ينخفض إلى 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 336ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 05ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 29ر0 في المئة ليبلغ مستوى 391ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 44ر0 في المئة ليبلغ مستوى 362ر0 دينار في وقت ارتفع الين الياباني بنسبة 51رر0 في المئة إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / ع ع ح
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