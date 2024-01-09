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الدولار الأمريكي ينخفض إلى 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 336ر0

1/9/2024 4:38:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 05ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 29ر0 في المئة ليبلغ مستوى 391ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 44ر0 في المئة ليبلغ مستوى 362ر0 دينار في وقت ارتفع الين الياباني بنسبة 51رر0 في المئة إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع / ع ع ح




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