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رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة العادية لعدم حضور الحكومة

1/9/2024 4:38:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 16 و17 شهر يناير الجاري.
وقال الرئيس السعدون إنه نظرا إلى استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بقبول استقالة الحكومة فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري باعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".
يذكر أنه قد صدر في الرابع من شهر يناير الجاري أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. (النهاية)

ن م ع / ع ع / ت م




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