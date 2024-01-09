رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة العادية لعدم حضور الحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 16 و17 شهر يناير الجاري.
وقال الرئيس السعدون إنه نظرا إلى استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بقبول استقالة الحكومة فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري باعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".
يذكر أنه قد صدر في الرابع من شهر يناير الجاري أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. (النهاية)
ن م ع / ع ع / ت م
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