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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 15 سنتا ليبلغ 95ر79 دولار

1/9/2024 4:38:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا ليبلغ 95ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 80ر79 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64ر2 دولار لتبلغ 12ر76 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر3 دولار لتبلغ 77ر70 دولار. (النهاية)

خ م / ع ع ح




MENAFN09012024000071011013ID1107699094

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