سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 15 سنتا ليبلغ 95ر79 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا ليبلغ 95ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 80ر79 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64ر2 دولار لتبلغ 12ر76 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر3 دولار لتبلغ 77ر70 دولار. (النهاية)
خ م / ع ع ح
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