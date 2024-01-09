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منتخب الشباب يواجه نظيره العراقي وديا في تركيا

1/9/2024 4:35:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، معسكرا تدريبيا في تركيا، اعتبارا من السادس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث ينتظر أن يخوض المنتخب عددا من المباريات الودية التجريبية خلال أيام المعسكر، سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأنجز اتحاد الكرة الترتيبات كافة، الخاصة بسفر المنتخب من ناحية الإقامة والملاعب ومواعيد التدريبات والمباريات الودية، خصوصا أن العديد من المنتخبات الوطنية إقامة معسكرات في مناطق مختلفة من تركيا.
وسيوجه المنتخب نظيره العراقي الذي يعسكر في الوقت نفسه بتركيا، وأكد المدير الفني للمنتخب العراقي للشباب بكرة القدم، عماد محمد، أن المواجهة الودية ستخدم المنتخبين في تحضيراتهما.
وقال محمد في تصريحات صحفية أمس: "إن المنتخب العراقي سيعسكر في مدينة أنطاليا التركية مستغلا توقف الدوري الممتاز و(الفيفا دي)"، وأنه سيخوض ثلاث مباريات تجريبية خلال معسكره التدريبي بغية تأقلم اللاعبين وانسجامهم في تجمع لاعبي المنتخب المحليين والمحترفين، وسيخوض ثلاث مواجهات ودية أمام نادي شاختار الأوكراني للشباب وكذلك نظيريه الأردني والقيرغيزستاني.
وسيعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني الهولندي بيتر ماينديرسما، على اللاعبين الذين اختارهم في التشكيلات السابقة، والذين أثبتوا أحقيتهم في تمثيل المنتخب من خلال قدراتهم الفنية والبدنية، وسيركز ماينديرسما خلال الجرعات التدريبية في عمان وتركيا على رفع الحالتين البدنية والفنية للاعبين، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وضمت قائمة المنتخب الأخيرة كلا من اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبدالله المنايصة، أحمد خالد، أحمد العتيبي.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1.

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