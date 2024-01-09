Wednesday, 10 January 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلتيك الاسكتلندي يتمسك بالعلم الفلسطيني رغم العقوبات

1/9/2024 4:35:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواصل جمهور نادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم رفع العلم الفلسطيني رغم العقوبات التي طالته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وعلى الرغم من فرض النادي عقوبات على بعض جماهيره إلا أنهم واصلوا رفع الأعلام الفلسطينية خارج المدرجات.
وفي حديث لمراسل الأناضول قال مشجع فريق سلتيك، مارتن فلمين عن تعاطفهم مع القضية الفلسطينية :"المسألة تمس قلوبنا. لدينا تجارب حياتية مماثلة".

وأضاف: "تأسس سلتيك على يد أشخاص نجوا من المجاعة. ويمكن وصفها أيضًا بأنها كانت إبادة جماعية. كان الناس جياعًا، وكان الطعام يُرسل لنا من الدولة العثمانية، وفي أيرلندا تجد أندية كرة القدم تحمل شعار الهلال".
وأشار فلين إلى أن الأطفال الذين يعيشون في فلسطين لديهم مستقبل، وقال: "نريدهم أن يكونوا سعداء وآمنين طوال حياتهم، وأن يكونوا قادرين على زيارة ملعب سلتيك ومشاهدة كرة القدم، لماذا لا يكون لديهم نفس الفرص التي يتمتع بها طفلي؟"
بدوره، آخر أشار المشجع جو ماكينا، إلى أنّ الجماهير عندما رجعت إلى المدرجات رفعت من جديد الأعلام الفلسطينية.
وقال ماكينا "الجمهور رفع الأعلام الفلسطينية، أعتقد أن المشكلة الأكبر هي خلق مشكلة من هذا. لماذا العلم الفلسطيني مشكلة، لماذا لا يمثل العلم الأوكراني مشكلة؟"
وكان يويفا فرض غرامة مالية قدرها 17500 يورو على نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين في المدرجات خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على سلتيك الاسكتلندي الذي يدعم فلسطين منذ سنوات طويلة لأسباب مماثلة.-(الاناضول)

MENAFN09012024000072011014ID1107699083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث