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مراقبة من دون نشر.. هل انتهى عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟

1/9/2024 4:35:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت استطلاعات وأبحاث حديثة تراجع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون بصفة مستمرة على حساباتهم. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
مراقبة من دون نشر
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "إن مليارات الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عددا كبيرا منهم بات ينشر بشكل أقل ويفضل "تجربة أكثر سلبية"، مما يجعلهم في وضع "مراقبة من دون نشر".
في تقرير صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من شركة "مورنينغ كونسلت" لذكاء البيانات، قال 61 في المائة من المشاركين البالغين في الولايات المتحدة، الذين لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنهم أصبحوا أكثر انتقائية بشأن ما ينشرونه".
أسباب هذا التراجع مختلفة، فمنهم من يقول: "إنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون التحكم في المحتوى الذي يرونه، ويشير آخرون إلى أنهم أصبحوا أكثر ترددا بشأن مشاركة حياتهم على الإنترنت، فيما ذكر بعضهم أن متعة وسائل التواصل الاجتماعي تلاشت".
للاستجابة لهذا التراجع، تشير "وول ستريت جورنال"، إلى أن الشركات التي تملك هذه المواقع الاجتماعية، باتت تستثمر أكثر في "التجارب الخاصة" للمستخدمين، من خلال تشجيعهم على مشاركة تفاصيل حياتهم مع الأشخاص المقربين منهم فقط، كما هو الحال مع ميزة "Close Friends" على "إنستغرام".
كشف آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، في تموز (يوليو) الماضي، أن مستخدمي التطبيق يقضون معظم وقتهم في الرسائل المباشرة.
هل انتهى عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟
تقول باميلا روتليدج، مديرة مركز أبحاث علم النفس الإعلامي المستقل: "إن الأحداث الأخيرة، مثل الحرب على غزة، جعلت المستخدمين يترددون قبل مشاركة آرائهم علنا خوفا من الانتقام والأحكام".
من جهته، ذكر كيفن تران، محلل الوسائط والترفيه في "Morning Consult"، أن عددا من المستخدمين باتوا يعتقدون أن التطبيقات الاجتماعية هي مصادر للترفيه لا غير، مثل "يوتيوب" و"نتفليكس".
في دراسة استقصائية أجريت في الولايات المتحدة الصيف الماضي، وجدت شركة الأبحاث "غارتنر" أن أكثر من نصف المشاركين يعتقدون أن جودة وسائل التواصل الاجتماعي قد تراجعت في السنوات الخمس الماضية. وأشاروا إلى المعلومات الخاطئة وانتشار الروبوتات كأسباب لهذا الانخفاض.
تكشف تقديرات "غارتنر"، المنشورة على موقعها الرسمي، أن 50 في المائة من المستخدمين، إما سيتخلون عن تفاعلاتهم مع مواقع التواصل الاجتماعي أو يحدون منها بشكل كبير خلال العامين المقبلين.
تتوقع شركة "Insider Intelligence"، انخفاض عدد مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقا) الشهري في جميع أنحاء العالم بنسبة 5 في المائة في العام الحالي، وتقول: "إن الأسباب تتجلى في المشاكل الفنية والمحتوى المسيئ".
وهناك مخاوف كبيرة كذلك بشأن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوقع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يوافق أكثر من 7 من كل 10 مستخدمين، على أن زيادة دمج "GenAI" في المواقع الاجتماعية سيضر بتجربة المستخدم.

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