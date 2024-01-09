لأسنان صحية.. تناول هذه الأطعمة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال الدكتور باتيل: توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساهم في الحصول على أسنان قوية ولثة صحية، وتقلل من خطر تسوس الأسنان وفقا لصحيفة indianexpress.



من الخضروات المقرمشة التي تعمل كفرشاة أسنان طبيعية إلى الفواكه الغنية بالمغذيات التي تدعم صحة اللثة، اكتشف الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساهم في الحصول على ابتسامة مشرقة وصحية.



الماء

يعد الماء واحدًا من أهم المشروبات التي يتم تجاهلها، حيث يعمل على ترطيب تجويف الفم بينما يقوم أيضًا بطرد جميع بقايا الطعام من الفم.

وقال الدكتور باتيل إن الماء يخلق أيضًا بيئة محيطة داخل الفم لإنتاج اللعاب. ويوصى بأن يستهلك الفرد 3 لترات من الماء يوميًا للبقاء رطبًا ومنع تسوس الأسنان.



الخضار الورقية

جميع الخضروات الورقي مثل السبانخ واللفت والخس والخضروات الجذرية مثل الجزر والكرفس غنية جدًا بحمض الفوليك – وهو نوع من فيتامين ب الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.



التفاح والفراولة

التفاح مصدر حيوي للألياف والماء الذي يحفز إنتاج اللعاب. علاوة على ذلك، فإن السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح تساعد في تحييد الأحماض الضارة في الفم.

ووفقا للدكتور باتيل، فإن الفراولة والتوت البري تعمل أيضًا كمبيض طبيعي للمينا لأنها محملة بحمض الماليك وتمنع تكوين البلاك.



وأضاف أن الجوافة والأملا (عنب الثعلب) مصدران غنيان بفيتامين C، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على اللثة قوية وصحية.



المكسرات

المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز مليئة بالمغذيات الدقيقة.

يحتوي اللوز على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل خطر التسوس وزيادة إنتاج اللعاب للوقاية بشكل أفضل من أمراض اللثة.



المأكولات البحرية

المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل التهاب اللثة وتسريع عملية الشفاء.



الشاي الأخضر

يلعب هذا المشروب المذهل الغني بالعناصر الغذائية مع مادة البوليفينول والكاتشين دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة.

كما يعمل الشاي الأخضر كمصدر إضافي للفلورايد ويساعد على منع رائحة الفم الكريهة.



البقوليات

البقوليات هي قوى غذائية حقيقية. الحمص، والشانا السوداء، وما إلى ذلك غنية جدًا بحمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والحديد - ما يساعد في تقوية المينا وتقليل فرص تسوس الأسنان .



الحليب والجبن

تحتوي منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، على الكازين، وهو البروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء المينا.

يحتوي الحليب أيضًا على الفوسفور، وهو عنصر غذائي آخر يحمي المينا، بينما يحتوي الجبن على الفوسفات، مما يساعد على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني في الفم.



وأكد الدكتور باتيل أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدام خيط الأسنان بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات يظل أمرًا بالغ الأهمية.