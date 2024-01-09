طفل في الرابعة من عمره يهدي زميلته سبائك ذهبية.. لهذا السبب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شهدت منطقة قوانغآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين حادثة غريبة، حيث
قدم طفل صغير عمره 4 سنوات سبائك ذهبية بقيمة 15 ألف دولار لفتاة،
باعتبارها ((هدية خطوبة)).
كانت الفتاة متحمسة عندما حصلت على قطعتين من
البسكويت الذهبي وزن كل منهما أكثر من 100 غرام من الذهب.
ويظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، الفتاة
وهي تفتح صندوقاً أحمر يحتوي على سبائك الذهب، ثم طلبت الأم من ابنتها أن
تعيد الهدية للطفل، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنها اتصلت أيضاً
بأسرة الصبي، التي اعتذرت نيابة عن طفلها.
وقالت والدة الفتاة إن والدي الصبي أخبراها أن سبائك الذهب مخصصة لزوجته المستقبلية، وأخذها الطفل سراً وأعطاها للفتاة.
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