طفل في الرابعة من عمره يهدي زميلته سبائك ذهبية.. لهذا السبب

كانت الفتاة متحمسة عندما حصلت على قطعتين من البسكويت الذهبي وزن كل منهما أكثر من 100 غرام من الذهب.



ويظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، الفتاة وهي تفتح صندوقاً أحمر يحتوي على سبائك الذهب، ثم طلبت الأم من ابنتها أن تعيد الهدية للطفل، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنها اتصلت أيضاً بأسرة الصبي، التي اعتذرت نيابة عن طفلها.



وقالت والدة الفتاة إن والدي الصبي أخبراها أن سبائك الذهب مخصصة لزوجته المستقبلية، وأخذها الطفل سراً وأعطاها للفتاة.

