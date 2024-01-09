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ارتفاع انعدام الأمن الغذائي لا مثيل له في التاريخ

1/9/2024 4:35:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - توقع برنامج الأغذية العالمي للامم المتحدة، تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل الحرب الحالية على القطاع، واستمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إليه.
وقال بيان للبرنامج، إن الناس في القطاع، تجاوزوا بالفعل عتبة انعدام الأمن الغذائي الحاد المتمثلة بالمجاعة، وتواجه واحدة على الأقل من كل 4 أسر هناك، أي أكثر من نصف مليون شخص، ظروفاً كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأضاف، إنّ هذه المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي "لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث"، وهي مستويات مثيرة للقلق.
وأكد أنه سيواصل تقديم الطرود الغذائية ودقيق القمح والوجبات وألواح التمر المدعم والبسكويت والمكملات الغذائية للأشخاص داخل وخارج الملاجئ في غزة، مشيراً الى أنّ عمليات التوزيع، مقتصرة إلى حد كبير على مدينة رفح في نطاق القطاع، في حين يمكن الوصول إلى مناطق أخرى أحيانا عبر الشركاء.
وقدّر البرنامج حجم الاحتياجات لتنفيذ نشاطاته في القطاع بنحو 314 مليون دولار، وذلك لمواصلة استجابته لحالات الطوارئ لما يصل إلى 1.1 مليون شخص متضرر حتى نيسان (أبريل) العام الحالي، وقد جرى تمويل الاستجابة حاليًا بنسبة 58 %.
وقال البيان، حصل برنامج الأغذية حتى الآن على 181.8 مليون دولار من المساهمات المؤكدة: 165.1 مليون من الجهات المانحة الحكومية، و16.7 مليون من صندوق القطاع الخاص، بما في ذلك حملات "مشاركة الوجبة" و"العطاء الفردي".
وبين أن جميع سكان غزة (2.2 مليون) يعانون من أزمة أو مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يعاني ربع سكان غزة– أكثر من نصف مليون- من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. وهي أعلى نسبة ممن يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في القطاع.
وبدأ البرنامج بتوزيع المكملات الغذائية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، وجرى الوصول لـ36,251 امرأة وطفلاً حتى الآن في الملاجئ، ومن المقرر إجراء عمليات توزيع إضافية.
كما بدأ بإرسال دقيق القمح والموارد الأخرى لـ12 مخبزًا في رفح ودير البلح ليتمكنوا من البدء بإنتاج الخبز بسعر مدعوم للناس في المجتمعات المحلية مرة أخرى. وفي الضفة الغربية، تلقى 85,730 شخصًا مساعدات غذائية نقدية أو عينية، واسترد 58 ألفا مستحقات التحويلات النقدية، وتلقى 27,600 شخص في المجتمعات البدوية مساعدات غذائية عينية.

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