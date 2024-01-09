Wednesday, 10 January 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدراسات الاستراتيجية.. أول تخصص بجامعة الحسين على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط

1/9/2024 4:35:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة تفردت جامعة الحسين بن طلال بإضافة نوعية وجديدة على مستوى جامعات الوطن العربي والشرق الاوسط بطرح برنامج ماجستير "الدراسات الاستراتيجية"، وذلك في إطار جهودها بالبحث عن التميز بالتخصصات الفريدة التي تواكب قضايا العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط السياسية والاستراتيجية.
وقال رئيس قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عيسى الشلبي آل خطاب، ان الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز والابداع في اعداد جيل واعد يستشرف المستقبل ومدرك لاهمية المرحلة التي يمر بها العالم في ضوء النمو والتطور والحاجة الى تخصصات مواكبة للسوق المحلي والاقليمي والدولي، مؤكداً ان تخصص "الدراسات الاستراتيجية" واستحداثه في الجامعة جاء نتيجة عمق التغيرات الكبيرة والاحداث العالمية التي نشهدها.
وأشار آل خطاب إلى أن التخصص الفريد والنوعي جاء ليركز على إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجال الدراسات الاستراتيجية وتزويدهم بالإطار النظري الذي يساعد على فهم الواقع السياسي والاستراتيجي والمتغيرات الحاصلة للنظام الدولي، مشدداً على مواصلة قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية تميزه على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي حيث اصبح هذا التخصص مطلب جميع دول المنطقة من حولنا خاصة الدول المجاورة في اشارة واضحة ان القسم يضم نخبة من الاكاديميين المفكرين والمحللين السياسيين على مستوى المنطقة بمساقات البرنامج الفريد والتي تشكل اضافة نوعية وعلمية وعملية بالتحليل العميق الواعي .
وبين آل خطاب ان التخصص يضيف تحليل استراتيجي لمناطق العالم كافة ودراسة استراتيجاتها ذات العلاقة بكافة سياسيات قوى الدول المختلفة، مؤكداً على سعى قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية إلى تزويد كافة الطلبة بالمهارات الأساسية والمعرفة العميقة في مجال الدراسات الاستراتيجية لكافة دول العالم ومحاولة تمكين الطلبة من تحليل الظواهر السياسية الدولية والتنبؤ بها وتطوير مهارة البحث العلمي في هذا المجال المعرفي لتأهيلهم للعمل في المجال الاستراتيجي والدبلوماسي والمنظمات الدولية و البحثية ومراكز الدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية والدولية.
وبين آل خطاب ان تخصص ماجستير "الدراسات الاستراتيجية" الجديد يهدف إلى تزويد الباحث بالفكر الاستراتيجي والمفاهيم والمصطلحات والتطوير المتعمق والتطبيق المناسب للنماذج الاستراتيجية بالاضافة الى تقديم رؤى علمية لصياغة حلول إستراتيجية ممكنة لواقع قائم أو حلول مستقبلية للقضايا الملحة القائمة أو المحتملة من خلال تطوير البدائل متعددة، الى جانب استكشاف الانعكاسات المحتملة وتقديم الرؤى المناسبة من خلال الارتقاء بقدرات ومهارات الباحث الإبداعية والبحثية وتطبيق اساليب مناهج البحث العلمي في الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ويمنح المتخصص في هذا المجال أفضلية في المنافسة وطنياً وعربياً وعالميا.
واضاف آل خطاب ان عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الحسين بن طلال ترحب بالباحثين الأردنيين والأشقاء العرب والدول الصديقة في هذا التخصص الوحيد على مستوى الوطن العربي وتواصل استقبالها للطلبة للتسجيل في برنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية في قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية بكلية الآداب وعلى مدار العام والقبول مفتوح ومرحب به لحملة درجة البكالوريس من جميع التخصصات.

MENAFN09012024000072011014ID1107699076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث