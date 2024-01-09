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جامعة الأميرة سمية تتألق في المسابقة العالمية Hackthebox - University CTF 2023

1/9/2024 4:35:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تألق فريق من نادي الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023 - Brains & Bytes حيث حصد المركز الأول على مستوى جامعات الأردن والثاني عربيًا والتاسع والعشرين عالميًا.

وعقدت منصة HackTheBox المسابقة عن بُعد وعلى مدار ثلاثة أيام وشارك بها 955 فريقا يمثلون مختلف جامعات العالم. وتألفت المسابقة من 19 تحديًا عبر ست فئات تغطي مجالات مختلفة في الأمن السيبراني وهي: التشفير، والهندسة العكسية، واختراق البرامج، واختراق مواقع الويب، والتحليل الرقمي.

وضم الفريق المشارك كلا من الطلبة : سيف النعيمات ، محمد ايمن خالد السعدي، صلاح الدين العجلوني، علي خليل، احمد علاونه، يوسف نهيا، زياد الشريف، عبدالله زيد الكيلاني، محمد ماضي، عبدالمجيد بدر، حمزة نور، احمد الجندي، ليث سلمان، فواز الخالدي، أحمد عبيدات، باسل طهبوب، جنى فلاح، لانا الدويك، نبيل مزيد، عمر حماده، صالح الهنيدي، نزار الدرادكه، وبإشراف مشترك من مشرفي النادي الدكتور هيثم العاني و الدكتور محمد عبابنه.

وأعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن فخرها بهذا النجاح الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات التي يحققها طلبة الجامعة ومشرفيهم في المسابقات التنافسية وعلى كافة المستويات معززين مكانة الجامعة وتميزها، ومحفزًا للمزيد من النجاحات والانجازات المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور أسامة أبو الشرخ بالمهارات الاحترافية التي يمتلكها الطلبة المشاركون ومهاراتهم الجماعية في المنافسة، بالإضافة إلى الإشراف والدعم الذي قدمه مشرفو النادي، الذي يحفز ويدعم المجتمع الطلابي والتقني، والمساهمة في تشجيع المواهب والمهارات الطلابية في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

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