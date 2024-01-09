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برعاية الفايز انطلاق فعاليات الحملة الوطنية فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف

1/9/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز أنطلقت من رحاب الجامعة الأردنية فعاليات الحملة الوطنية الأضخم في الأردن "فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف" تحت عنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية"، بمشاركة 40 جامعة حكومية وخاصة وكلية مجتمع.

وتأتي الحملة، التي تنطلق من جميع الجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع ومركزها الرئيس الجامعة الأردنية بتنظيم من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، لبيان الجهود الأردنية السياسية والدبلوماسية المستمرة، التي يقودها جلالة الملك ويعضده فيها ولي العهد الأمير الحسين، تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية.

وعقب إعلان فعاليات الحملة، ألقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات كلمة قال فيها إن الحملة الوطنية التي ينفذها فرسان التغيير تأتي اليوم وفلسطين تقاوم ظلمًا جارفًا، وحقدًا بشريًّا يصاحبه القتل والتدمير، حدًّا لم يعد معه الموت يسدّ ظمأ المحتلّ الغاصب، رغم كلّ هذا القتل والتجويع والدمار.

وأضاف عبيدات بأن الهاشميين وقفوا دفاعًا عن فلسطين وأهلها وأهل غزة في كلّ مكان، وقالوا للعالم بأنّ فلسطين وأهلها لهم الحقّ، كلّ الحقّ، ليعيشوا على أرضهم وفي بيوتهم، وإنّنا في الأردنّ ما تركناهم وحدهم، ولن نتركهم اليوم ينزفون.

وقد تميّز الهاشميّون والأردنيّون عن غيرهم وفقا لعبيدات؛ إذ أرسلوا طائرات المساعدات إلى غزة بإنزالات جويّة لم تخلُ من المخاطرة، كما لم يمنع هذا كلّه سموّ وليّ العهد من أن يذهب بنفسه إلى هناك، ولا أن تشارك الأميرة سلمى زملاء السلاح في الإنزالات أيضًا.

ولفت عبيدات إلى أن جلالة الملك أمر ببناء مزيد من المستشفيات في غزّة، في الوقت الذي كانت تتعرّض فيه للقصف والدمار، بينما سال دم أبناء القوات المسلحة العاملين في المستشفيات على ثرى غزّة، أولئك الذين ما توانوا عن تقديم العلاج والعناية لكلّ محتاج.

أمّا حكاية جيشنا العربيّ في فلسطين، فيقول عبيدات إنّها حكاية نسمعها على لسان كلّ فلسطينيّ يعيش على أرضها، فأرواحهم ما زالت ترفرف حول المكان والزمان الفلسطينيّ؛ إذ لا تخلو قرية أو سهل من قبر لجنديّ أردنيّ قضى دفاعًا عن فلسطين وأهلها، وإن كلّ منصف في هذه الأمّة يذكر بطولات جنود الأردنّ في اللطرون وباب الواد والحيّ اليهوديّ، هناك، حيث وقف حابس المجالي وعبد الله التل ومحمود الموسى وغيرهم وقفة الرجال الرجال، ودحروا المحتلّين عن القدس وسواها من الأماكن.

وأكد عبيدات أن الأردنّ كان ولا يزال حاميًا ومدافعًا عن فلسطين، وقد دفع الأردنيّون والهاشميّون الغالي والنفيس، وسالت دماؤهم على أرض فلسطين بلا منّةٍ ولا رياء، واستقبلوا وتقاسموا لقمة العيش مع إخوتهم الفلسطينيّين، ملتحمين في نسيجٍ عروبيٍّ أصيلٍ، هويّتهم جميعًا أردنية راسخة، دون أن ينسوا أرض فلسطين وعروبتها؛ حيث لا فرق بين أردنيّ ولد في السلط أو الكرك، وذاك الذي ولد في نابلس أو الخليل؛ فكلّهم أردنيّون حتّى النخاع، عيونهم وقلوبهم لا تبتعد عن فلسطين وقدسها، فهي البوصلة والدرب والدليل.

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين إن الجامعة الأردنية طالما كانت حلم الوعي، فكان أساتذتها وطلبتها في صف المشروع العربي العروبي، وكانت مساحة للإنجاز والثبات، تقدم خيرة الخيرة من قادة الأوطان.

وأضاف بأن الأردن، بادئ ذي بدء، كان المنافح عن القضية الفلسطينية منذ رفضِ الشريف الحسين التوقيع عن وثيقة التنازل عن فلسطين، وإلى يومنا هذا توالت النضالات الهاشمية مع الملك المؤسس الذي استشهد على أبواب القدس، ثم مع الملك الباني، وها هو الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني، ينافح عن فلسطين في كل المحافل الدولية.

ولفت مبيضين إلى أن المتتبع للخطاب الملكي يجد أن فلسطين حاضرة في الخطاب الهاشمي بوصفها أحد أبرز ثوابته ولوازمه.

وأكد مبيضين أنه يجب أن ندرك جميعا أنّ ما قدمته الدولة الأردنية بمفاصلها كافة، لم يقدمه أحدٌ عربيًّا أو دوليًّا، وأنّنا بمقدار ما نكون وطنيين تكون منعة فلسطين.

وأشار مبيضين إلى أن الأردن اليوم يخوض حربًا على حدوده الشمالية الشرقية، يريد مفتعلوها أن يشغلونا عن قضيتنا الأساس، في ظل ما تعانيه غزة من إمعان في القتل والتدمير، وما تعانيه الضفة الغربية من أبشع أشكال الإخلال بالسلم المجتمعي.

وأكّد مبيضين أنّه لا حاجة لأن نقول ماذا قدم الأردن لفلسطين؛ فقائمة الشهداء من القوات المسلحة الأردنية ممّن سالت دماؤهم على ثراها تطول وتنبئ عما تحمله في طياتها من تضحية وإباء، وأنّ الأردن سيبقى شوكة في حلق الأعداء، فلا يمكن ذكر النضال الفلسطيني دون ذكر الأردن على مر التاريخ.

ومندوبا عن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز القى مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، كلمة وجها في بدايتها التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني ولجلالة الملكة رانيا العبدالله ولسمو الامير حسين بن عبدالله الثانيولي العهد، على ما بذلوه للذود عن الحمى الأردني والقضية الفلسطينية على حدٍّ سواء.

وقال الرحيمي إن الحملة التي يطلقها فرسان التغيير رسالة قوية والتفاتة نبيهة منهم ترسخ بالفعل لا بالقول أن بوصلة الأردنيين والهاشميين هي فلسطين وتاجها القدس الشريف.

وقدم الرحيمي إيجازا تاريخيا حول وقوف الأردن شعبا وقيادة مع القضية الفلسطينية، منذ ما اصطُلح على تسميته المؤتمر الصهيوني، مرورا بمواقف الشريف الحسين ودور الملك المؤسس عبد الله الأول، ومن ثم انطلاقة الثورة الفلسطينية التي كان للعشائر الأردنية الدور الأكبر فيها دعما وإسنادا بالمُهَج والأرواح والسلاح.

وعرج العين الرحيمي على حرب الـ48، وإسهامات الجيش العربي الأردني فيها بدعم المجاهدين، وصولا إلى أن رَدَّ الحسين الكرامة للعرب جميعًا في معركة الكرامة بعد نكسة الـ67، الى أن ذهب للسلام عزيزا قويا بعدما ذهب العرب جميعا من قبله.

ولفت الرحيمي إلى أن الملك عبد الله الثاني استطاع خلال أربعة أيام فقط من بدء أحداث السابع من أكتوبر أن يغير صورة المقاومة في غزة، بعدما اتهمها العالم أجمع بالإرهاب، ليثبت بالحجة والبرهان أنها مقاومة للتحرير وليست إرهابا، قالِبًا بذلك الرأي العام العالمي.

وأشار الرحيمي في حديثه إلى أن جلالة الملك حذر مرارا وتكرارا من تفجر الأوضاع في المنطقة، نتيجة التعنت الإسرائيلي، وتمسكهم بحل الدولة الواحدة، ورفض العيش بسلم إلى جانب الفلسطينيين.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية فرسان التغيير عصام المساعيد إن الجمعية دعت كغيرها من المؤسسات الوطنية إلى مساندة المواقف الملكية والتماهي مع الجهود الدبلوماسية والإغاثية الملكية في دعم صمود الأشقاء في غزة، إذ كان وما زال لجلالة الملك موقف تغضى له العيون من جلاله، وإنّ جهوده الدبلوماسية جاءت استثنائية في الذود عن فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الأردن دفع كلفًا باهظة نتيجة مواقفه تجاه القضية، ليس آخرها ما يتعرض له الأردن اليوم من إثارة للفتن والقلاقل وشق الصف الشعبي والمجتمعي واستهداف منعته الداخلية نتيجة مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية؛ إذ لم تقف الجهود الملكية عند هذا الحد، بل شهدنا جميعا المقابلات الصحفية النابضة بالحق التي أجرتها جلالة الملكة، حتى جاب تعبيرها عن كيل المجتمع الدولي بمكيالين الخطابات والأخبار والصحف العالمية.

وأشار المساعيد أيضًا إلى مشاركة سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى في الجسور الجوية والإنزالات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية أزيد من أربع عشرة مرة.

وقال إننا في فرسان التغيير نثمن مواقف الدولة الأردنية المُشرّفة، وجهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ونثمن عاليًا جهود ودور القوات المسلحة الأردنية في إيصال الإمدادات الطبية والإنسانية والإغاثية إلى أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة

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